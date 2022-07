Pourquoi Elvis ? (épisode 3/40)

Avec tous les artistes qui se produisaient aux États-Unis comme Bill Halley ou Chuck Berry, pourquoi la jeunesse s’est-elle tournée avec passion vers Elvis Presley ?

En marchant dans les allées de Graceland et ne voyant tout ce qui s’est construit durant trente ans à la mémoire d’un chanteur, une question m’occupe l’esprit. Sachant qu’à la même époque des artistes comme Chuck Berry, Bill Halley, Carl Perkins ou encore Jerry Lee Lewis connaissaient eux aussi un grand succès, pourquoi à un certain moment les jeunes des années cinquante ont-ils préféré Elvis Presley ?

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !