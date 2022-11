Pourquoi Elon Musk veut-il virer 75% du personnel de Twitter ?

Et si nous parlions d’un oiseau libéré, alors c’est par ces termes qu’Elon Musk, le patron de Tesla et donc l’homme le plus riche du monde, a annoncé son rachat de Twitter.

Elon Musk a payé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter. Et de l’avis unanime de tous les experts, et ce n’est pas un compliment, c’est un prix surfait, largement surfait même pour l’homme le plus riche du monde. Ne serait-ce que parce qu’en quinze ans d’existence, Twitter n’a jamais été rentable. Et d’ailleurs, la première décision d’Elon Musk, lorsqu’il a racheté il y a quelques jours officiellement Twitter, c’est de virer son patron. Mais il ne compte pas en rester là. Il a fait comprendre à des investisseurs qu’il comptait licencier, tenez-vous bien, 75% des postes chez Twitter pour ramener le total des employés à 2000 personnes seulement.

Alors c’est plutôt étonnant comme démarche. Pourquoi ? Mais parce que d’habitude, quand un patron reprend une boîte, il dit tout le contraire et rassure les gens car ce n’est pas en faisant peur au personnel en place qu’on peut redresser une entreprise qui justement perd de l’argent à gogo…

