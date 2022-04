Pourquoi Elon Musk achète Twitter ?

C’est fait : Elon Musk, l’homme le plus riche du monde achète Twitter pour 44 milliards de dollars.

Le conseil d’administration de Twitter a accepté à l’unanimité l’offre d’Elon Musk – au grand plaisir des actionnaires qui voyaient que le cours de l’action Twitter n’était plus en grande forme. C’était maintenant ou jamais. Quant à Elon Musk, il fera ce qu’il a dit, c’est-à-dire retirer Twitter de la Bourse pour en faire une société privée. Autrement dit, détenue par lui. Et lui, c’est sans doute le capitaliste le plus farfelu de notre époque. Parti avec seulement quelques dollars en poche de son Afrique du Sud natale, Elon Musk a transformé l’industrie automobile avec Tesla. Il ne s’est d’ailleurs pas contenté de cela, il a aussi transformé l’espace avec ses fusées réutilisables via sa société SpaceX qui a ringardisé la Nasa. Il est aussi en train d’apporter le haut débit aux 3 milliards d’individus non connectés à Internet via ses satellites Starlink. Et là, ce père de 8 enfants qui visiblement avait encore un trou dans son agenda, vient de s’acheter le réseau social Twitter.