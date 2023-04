Pourquoi Eden Hazard était à la Coupe du monde ? "Nous étions meilleurs avec lui dans le vestiaire" pour Roberto Martinez

La présence d’Eden Hazard à la dernière Coupe du monde a fait parler, son utilisation aussi. Plusieurs mois après le fiasco du Qatar, Roberto Martinez a évoqué la sélection de l’ancien capitaine des Diables.

"Eden Hazard était un magnifique capitaine et un footballeur iconique en Belgique. Son héritage restera à jamais, a commencé par expliquer l’ancien sélectionneur dans un entretien à Eleven Sports. Son engagement a été toujours été au plus haut niveau possible et tant qu’il pouvait garder cet engagement… Parfois, au niveau international, vous devez soutenir vos joueurs. Vous avez de bons et de mauvais moments. Pour nous, c’était clair : nous étions meilleurs avec Eden dans le vestiaire que sans lui", a-t-il déclaré.

Désormais entraîneur de la sélection portugaise, le Catalan a aussi évoqué la réussite de Vincent Kompany à Burnley. "C’était déjà un entraîneur quand il était sur le terrain. Il parlait, il communiquait, il était toujours intéressé de savoir comment jouer l’adversaire et comment défendre contre eux. C’était un penseur. Il est ensuite allé un peu plus loin, en regardant comment il pouvait corriger ses coéquipiers. La façon dont il jouait était celle d’un entraîneur. C’est une bonne chose qu’il ait eu une transition très naturelle de joueur à coach-joueur puis entraîneur d’Anderlecht. La Championship est une compétition très compliquée, très exigeante et il montre qu’il est prêt. Il a mis à profit toutes ses expériences pour élaborer une méthodologie qui fonctionne très bien. Je suis très fier qu’il réussisse si bien."