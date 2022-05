Pourquoi Doug Davidson (l'inspecteur Paul Williams) quitte « Les feux de l’amour »

En effet, c’est grâce à l’intervention de son ami Eric Braeden (qui interprète Victor Newman) que l’acteur a pu rester dans la série. Mais ce n’est pas le seul comédien avec qui Doug s’est lié d’amitié. Grâce à ses 43 ans dans la série, l’acteur a rencontré plusieurs personnes qui comptent beaucoup pour lui. C’est le cas de Mélody Thomas Scott, qui a commencé dans la série un après lui : " Elle m’est d'un grand soutien aussi ". Il aime aussi passer du temps avec Lauralee Bell, Michelle Stafford et Tracey Bergman.

D’après l’acteur, depuis que la famille Bell n’est plus aux commandes, l’ambiance n’est plus au beau fixe… Lorsque la famille était encore présente, ils prenaient soin de leurs acteurs, ils les protégeaient du monde extérieur. L’acteur explique que les choses ont commencé à changer quand Bill Bell a pris sa retraite. Plus la famille s’éloignait de la série, plus l’ambiance diminuait… et très rapidement !