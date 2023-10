Pourquoi devrait-on se féliciter d'arriver en retard ?

Arriver en retard, c'est devenu un comportement de plus en plus fréquent chez chacun, observe Jean Van Hemelrijck, psychologue et thérapeute. Comment explique-t-il cela ?

Nous vivons aujourd'hui dans le temps de l'urgence, dans un déferlement du temps, constate le psychothérapeute. Il y a sans cesse des événements qui viennent secouer l'immédiateté. Toute une série de personnes sont hors-jeu, dépassées, jusqu'à développer des symptômes nouveaux, comme le burn out.

Beaucoup de gens, beaucoup d'adolescents ne se retrouvent pas dans le flux. Ils attendent on ne sait quoi. Tous les endroits où l'on pouvait se poser nous sont retirés. Il faut qu'on avance, que ça circule.

"Alors quand je suis sur le bord de la route et que je laisse passer [le conducteur pressé], c'est un moment de joie, parce que je me mets hors-jeu, je me mets hors de ce flux, je laisse cet homme pressé partir vers je ne sais quoi et moi je jouis un instant de ne pas être dans ce flux. Et au fond, la manière que nous avons aujourd'hui d'habiter le temps, pour certains, c'est d'être en retard, c'est de gagner une petite minute d'espace hors de ce flux de manière à retrouver un petit peu de souffle, de ne pas devoir courir".

L'homme ne peut pas continuer à vivre dans ce temps accéléré, au risque de mourir. L'idée fondamentale est que l'accélération du temps est une manière d'éloigner la mort.

"Si on vit tout avec intensité, la mort n'est jamais présente, elle est bien loin, on n'y pense jamais. En même temps, les informations ne sont qu'une galerie de morts. Il y a donc un paradoxe absolu et je crois qu'une manière d'y répondre, c'est d'arriver en retard".

