Pourquoi devons-nous aimer les moustiques, les guêpes et autres insectes volants ?

Heureusement pour les entomophobes, il existe d'autres solutions pour éloigner ces petites bêtes volantes de votre logement ou de votre assiette que de les dézinguer d'un violent revers de main ou en élaborant des pièges mortels.

Vous pouvez par exemple utiliser des ingrédients naturels : la citronnelle et la menthe poivrée pour les taons et les moustiques, l'huile essentielle de lavande pour les guêpes. La technique du citron coupé en deux dans lequel on plante des clous de girofle est elle aussi efficace pour repousser la plupart des insectes dotés d'ailes, y compris les mouches !

Si vous possédez un jardin ou un balcon et que les insectes sont au contraire les bienvenus chez vous, sachez qu'il existe des méthodes pour favoriser leur prolifération comme semer des fleurs sauvages ou laisser pousser sa pelouse un peu plus longtemps.