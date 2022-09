Pourquoi devez-vous (absolument) utiliser des emojis ?

On ne compte plus les émojis. Ces petits pictogrammes sont partout sur la Toile. Face à ce succès qui dure, Adobe a dévoilé les résultats de son nouveau rapport "Adobe's Future of Creativity: 2022 U.S. Emoji Trend Report" après avoir analysé le comportement de 10.000 utilisateurs d'émojis dans le monde, dont 1.000 Français et 5.000 Américains. L'étude a détaillé les raisons pour lesquelles les Américains utilisent les émojis dans leurs messages.

"Les émojis offrent aux utilisateurs les contenus dont ils ont besoin pour s’exprimer et faire part de leurs émotions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les applications de messagerie. Ils permettent de faire passer plus de messages que de simples mots sur un écran et de nouer des relations plus profondes", a expliqué Kamile Demir, computer scientist chez Adobe et représentante Adobe auprès de la sous-commission des émojis Unicode.