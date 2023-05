Pourquoi des pesticides interdits en Europe restent autorisés au Brésil ?

Cette négligence des politiques et des industriels n’est pas sans conséquence sur la population brésilienne. Cancers, malformations, problèmes de croissances et troubles cognitifs ne représentent en réalité qu’un petit échantillon des problèmes de santé causés par la consommation de fruits et légumes obtenus grâce à l’utilisation de pesticides.

Sans compter que l’eau courante se retrouve elle aussi contaminée par ces substances toxiques.