Pourquoi des hommes tuent-ils des femmes ?

es hommes tuent des femmes. Mais il y a aussi des femmes qui tuent des hommes, il y a des femmes qui tuent des femmes. Il y a des hommes qui tuent des hommes. Cela arrive. Mais que des hommes tuent des femmes parce qu’elles sont femmes, c’est l’immense majorité des cas, c’est systémique, c’est historique et c’est permanent quelle que soit la période de l’histoire, le contexte politique, économique, religieux. Des hommes tuent des femmes parce qu’elles sont femmes depuis toujours. C’est l’introduction et la conclusion d’un livre "Féminicides, une histoire mondiale", un livre sorti il y a quelques jours aux éditions La Découverte . C’est un ouvrage collectif dirigé par Christelle Taraud, historienne française qui enseigne à l’université américaine de Columbia, à Paris. Ce livre fait 920 pages et décortique, de façon implacable, scientifique, les mécanismes qui font que des hommes tuent de femmes, depuis la nuit des temps.