Pourquoi des éoliennes restent-elles à l'arrêt malgré le vent ? "Il s'agit d'un enjeu stratégique majeur"

Ces arrêts de production, outre le fait qu’ils constituent un véritable gaspillage, posent question sur notre futur énergétique. Et ils interpellent Francisco Cantino, spécialiste des énergies renouvelables à l’UCL.

"C’est un petit peu inquiétant même si cela ne représente pas encore un volume important. Mais si on veut encore augmenter la quantité d’énergie renouvelable sur notre réseau, il va falloir investir dans l’infrastructure de stockage et le transport pour atteindre l’objectif européen : zéro production de CO2 en 2050. Pour l’éolien, on doit arriver à produire 15 ou 20 gigawatts. Pour le solaire, c’est encore plus important, il faut atteindre 50 voire 100 gigawatts. Il faut donc adapter le réseau pour absorber ces énormes quantités d’énergie. Si on n’a pas les moyens de les absorber par la consommation, il faut investir dans le partage. Mais il faut savoir que quand il n’y a pas de vent en mer du Nord, il n’y en a pas non plus dans plein de pays. C’est un problème."

Que faire alors de toute cette énergie excédentaire ?

Francisco Cantino avance des solutions : "On peut aussi stocker sur site. Et là deux solutions : soit les batteries, mais à l’heure actuelle, leur capacité reste inférieure à la production lorsque le parc éolien tourne à plein, soit on s’en sert pour produire de l’hydrogène que l’on pourra stocker directement au pied des éoliennes. Il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens."