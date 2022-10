Pourquoi Decathlon devient Nolhtaced à Evere, Namur et Gand ?

Les magasins Decathlon d’Evere, de Namur et de Gand vont revêtir un nouveau nom d’enseigne. Mais pourquoi ?

Decathlon Belgique change de nom et s’appellera Nolhtaced, soit Decathlon écrit à l’envers pour un mois. Outre le logo sur le site web et dans les réseaux sociaux, le nom Nolhtaced apparaîtra aussi sur les façades des trois magasins d’Evere, de Namur et de Gand.

Le but : au-delà de l’achat d’équipements sportifs, vous pourrez également vendre vos propres articles de sport, anciens ou inutilisés. Décathlon les répare et les revend ensuite comme articles de seconde main et sous garantie.

Dans un contexte de crise écologique globale et de crise énergétique diminuant le pouvoir d’achat des Belges, Decathlon veut mettre sous les projecteurs un service qui existe depuis déjà quelque temps.

"Pour continuer à développer nos activités de manière durable, nous misons grandement sur notre service de rachat, notre offre d’articles de seconde main, notre service de location et nos réparations", explique Arnaud De Coster, Directeur de la Seconde Vie Nolhtaced Belgique.

Il ressort également d’une étude Indiville sur plus d’un millier de Belges que 30% d’entre eux doivent reporter l’achat de nouveaux vêtements et équipements de sport en raison de la hausse du coût de la vie.

Le principe de cette campagne est simple : même si vous ne l'avez pas acheté chez Decathlon, vous récupérez la valeur de l’équipement sportif via des bons d’achat (Decathlon). Ces bons sont valables pendant au moins deux ans, et vous pouvez les dépenser de plusieurs manières :

sur la gamme d’équipements neufs,

sur les articles de seconde main,

sur l’offre de location.

Le rachat d’anciens équipements et la vente de seconde main restent une bonne idée même si la campagne marketing de changement de nom peut sembler superficielle.