Pourquoi de plus en plus de campus américains bannissent les vélos et trottinettes électriques.

Les vélos et trottinettes électriques sont des moyens de déplacement devenus très prisés des étudiants américains ces dernières années. Outre l'aspect écologique, il s'agit surtout pour eux de disposer d'une solution très pratique et économique pour se rendre en cours. En cette période de rentrée, certains déchantent car plusieurs universités viennent tout simplement d'interdire les vélos et trottinettes électriques sur leur campus, que ce soit en circulation ou en stationnement. Les raisons évoquées concernent la sécurité.

En fait, les conseils d'administration des campus universitaires concernés s'inquiètent du nombre de collisions et d'incendies dus à ces machines. De plus en plus de cas d'accidents ont été recensés entre étudiants, entre des conducteurs de vélos ou de trottinettes roulant trop vite et des piétons incapables de réagir à leur approche. Il en résulte chaque année de nombreux blessés.

D'autre part, quelques cas spectaculaires d'incendies de batteries ont fait dernièrement les gros titres des journaux.

Certains se sont même avérés mortels, notamment dans des appartements à New York qui ont soudainement pris feu en pleine nuit..