Pourquoi danser est-il bon pour la santé ?

Au niveau du son

Danser c’est danser sur de la musique qu’on aime ; le son lui-même est excellent pour la santé. Ce sont des ondes sonores, or dans le cerveau il y a des ondes cérébrales. Les deux peuvent se rencontrer et entrer en résonances. Les ondes musicales peuvent calmer les sondes cérébrales et donc calmer le mental et le système nerveux autonome.

Choisissez une musique qui vous plaît et qui est harmonieuse (à vos oreilles) :

libération de dopamine : sensation de plaisir

Diminue le stress et l’anxiété et tous ses marqueurs (réduit fréquence cardiaque , diminue cortisol, diminue tension artérielle)

Dans une étude parue en 2009, le lendemain d'une opération de chirurgie cardiaque, des patients ont écouté dans leur lit trente minutes de musique douce et relaxante ; d'autres se sont reposés dans leur lit pendant ce même laps de temps. Il y avait une différence significative du niveau de cortisol entre les deux groupes après ces trente minutes : 484,4 mmol/L avec la musique et 618,8 mmol/L chez les témoins.

La musique douce peut calmer les ondes cérébrales et permettre les ondes alpha , donc ondes de relaxation, régénération. Dans le monde, plus de quatre-vingts laboratoires travaillent sur les effets de la musique sur le cerveau ! Il existe même des musicothérapeutes ; la musicothérapie est l'utilisation de la musique pour promouvoir, restaurer la santé mentale, physique. Et il existe aussi des sonothérapeutes ; la sonothérapie utilise les vibrations sonores à des fins thérapeutiques

Au niveau du chant

Danser c’est souvent chanter en même temps. Le chant ce sont des vibrations sonores donc double effet : effet des ondes sonores et effet des vibrations qui font comme un massage. Ce n’est pas pour rien que les enfants chantonnent pour s’endormir. Ou que les chats ronronnent.