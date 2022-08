Pourquoi d'ici 2080, le nombre d'oiseaux risque de diminuer drastiquement ?

Le changement climatique menace la survie des oiseaux. Et il faudra s'attendre à en voir moins d'ici 2080 si la tendance actuelle ne s'inverse pas, estiment des chercheurs de l'université de Durham (Royaume-Uni) et du centre de recherche sur la biodiversité et le climat de Senckenberg (Allemagne).

Dans cette étude, 8.768 espèces d'oiseaux réparties dans le monde ont été prises en compte afin de prédire le nombre d'espèces qui pourraient disparaître ou migrer vers de nouvelles régions. Ces prévisions se basent sur deux scénarios climatiques dans lesquels les émissions de gaz à effet de serre envisagées sont faibles ou moyennes.

Le réchauffement menace le nombre d'espèces mais aussi leur variété ou "diversité phylogénétique".

Et comme on peut s'en douter, les prévisions ne sont pas très optimistes : non seulement les oiseaux risquent d'être moins nombreux mais des espèces entières risquent de disparaître avec des effets profonds sur la diversité phylogénétique, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales.