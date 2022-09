Pourquoi continuer de construire de nouveaux logements à Bruxelles au lieu de transformer les bureaux vides ?

Premièrement, toute une série de bureaux qui sont vacants dans la capitale se situent dans des zones d’industries ou sont accolés à une activité industrielle où il n'est pas prévu de faire de logements.

Ensuite, selon la Task Force Bureaux, il faut aussi décompter les bureaux qui sont vacants dans des immeubles qui ont été construits il y a moins de 5 ans. Les normes pour les espaces de bureaux sont de plus en plus élevées et il serait prématuré de reconvertir vers du logement des espaces de bureaux qui viennent d’être créés.

Après cette soustraction, il ne reste déjà plus que 600.000 mètres carrés potentiellement transformable en logements.