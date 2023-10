Pourquoi comparer le réchauffement de la Terre avec celui du système solaire n'a aucun sens ?

Mais les preuves que les autres planètes se sont réchauffées au cours des deux derniers siècles n’existent pas. Par exemple, nous en savons si peu sur Mars qu’il nous est impossible de dire s’il existe des cycles dans le climat martien.

En ce qui concerne Jupiter, certaines prévisions indiquent que la température pourrait augmenter à l’équateur tandis que les pôles se refroidiraient. Mais il n’y a pas de certitude scientifique à ce sujet.

Quant au réchauffement affiché par Pluton, il n’est pas expliqué aujourd’hui. Les saisons de Pluton sont les moins comprises de toutes : nous n’avons exploré qu’un tiers de son orbite, qui dure 248 ans, et cette planète n’a jamais été visitée par une sonde spatiale. En outre, l’existence d’un changement climatique sur Pluton repose sur deux observations seulement, opérées en 1988 et 2002. Cela équivaut à observer la météo de la Terre pendant seulement trois semaines par an pour en tirer des conclusions générales sur l’évolution de son climat. Diverses théories suggèrent que l’orbite hautement elliptique de Pluton joue un rôle dans l’évolution de son climat, et c’est très probable. Mais il n’existe pas de certitudes scientifiques aujourd’hui.