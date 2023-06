Pourquoi choisir du sel iodé dans son alimentation ?

La raison, c’est que dans les Alpes, l’environnement est en manque d’iode, qui est un oligo-élément essentiel pour le maintien de notre santé. Lorsqu’on manque d’iode, la glande thyroïde ne fonctionne pas suffisamment bien et va se surdévelopper pour pouvoir développer les hormones thyroïdiennes, qui permettent de gérer notre température corporelle, notre énergie, et le développement de nos organes.

Or on a remarqué en Belgique une légère diminution de l’iode. C’est pourquoi beaucoup d’enfants doivent aujourd’hui consommer de l’iode en supplément, et qu’on en retrouve beaucoup dans le pain et le sel.

On recommande également de consommer des fruits de mer, qui sont une source importante d’iode.