Pourquoi ChatGPT et l’intelligence artificielle sont-ils un "risque pour l’humanité"?

Et le directeur du laboratoire d’intelligence artificielle à l’ULB IRIDIA de poursuivre : "On va trop vite en mettant ce genre de produits sur le marché. Le pouvoir de ces IA est énorme. Il faut donc une réflexion profonde sur le rôle de ces outils et comment les utiliser. Il faut une amélioration profonde. À l’image du secteur pharmaceutique, on ne met pas n’importe quel médicament sur le marché sans des tests importants. Le problème, c’est que ces tests, ils sont faits à grandeur humaine. Or, ces outils se servent de l’expérience pour s’enrichir. Ils se nourrissent de tout cela. On a vu qu’avec l’exemple d’expérience chez 'Microsoft', le programme a commencé à devenir totalement injurieux, raciste et violent parce que certains l’utilisaient comme cela."

Il conclut : "On a mis sur le marché des outils d’une sérieuse puissance. Mais que fait-on de ces outils ? Doit-on et peut-on les laisser en libre accès ? C’est possible de produire des ‘filets de sécurité’. Mais c’est précisément cela qui prend du temps. Par exemple, le gros souci de ChatGPT, c’est qu’il n’arrive pas, pour le moment, à citer ses sources. Il faut qu’il puisse citer ses sources. Sinon, il y aura toujours des erreurs".

Et les erreurs, à cette échelle et avec une telle force persuasive, risquent de se payer cher et devenir difficilement réversibles.