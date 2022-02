Pourquoi Charlize Theron a demandé une sécurité renforcée face à Tom Hardy lors du tournage de Mad Max ?

La querelle entre Charlize Theron et Tom Hardy n’est pas nouvelle. Ils s’étaient déjà confiés en 2020 au New York Times, mais aujourd’hui on en sait un peu plus sur le différend qui les opposait pendant le tournage de Mad Max : fury Road.

Le nouveau livre "Blood, Sweat & Chrome : The Wild and True Story of Mad Max : Fury Road" rédigé par Kyle Buchanan, un chroniqueur du New York Times, révèle les dessous du quatrième film de la franchise et également, celles de la relation conflictuelle entre les deux acteurs. Grâce aux témoignages des membres du casting, on y apprend que l’ambiance entre eux était plus que glaciale. Lorsque ce n’était pas le silence qui pesait lourd, c’étaient les disputes intenses qui fusaient.

Selon le chef opérateur Mark Goellnicht, Tom Hardy s’est montré à plusieurs reprises irrespectueux et se permettait d’arriver avec plusieurs heures de retard sur le tournage. Un jour, l’actrice sud-africaine l’a pris à partie et les insultes ont éclaté. "Il l’a provoqué et ensuite, il lui a dit "Tu viens de me dire quoi, là ?" Il était agressif ". A partir de ce moment, Charlize Theron a souhaité une sécurité renforcée. La productrice Denise Di Novi lui a été assignée mais très vite le réalisateur a arrêté cette demande pour le bien de son tournage.

Sept ans après la sortie du film, l’actrice raconte qu’elle a eu vraiment peur à ce moment-là. Quant à Tom Hardy, il reconnaît avoir été trop loin. "J’étais difficile à vivre à bien des égards. La pression qui pesait sur nous était suffocante par moments", explique-t-il.