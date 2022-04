Pourquoi cette trottinette électrique coûte presque aussi cher qu'une petite citadine.

La Lampsy, produite à la main de manière artisanale, arbore un design premium, avec des matériaux tels que du cuir cousu à la main, du bois de hêtre, de la fibre de carbone et de l'aluminium. Son tableau de bord comprend deux écrans sur lesquels apparaissent les principales informations relatives à la vitesse ou encore l'état de sa batterie.

Des caméras placées aux extrémités du guidon permettent de voir ce qui se passe derrière sans devoir se retourner.

La trottinette est également dotée d'un système de verrouillage par empreinte digitale, de feux de freinage et de position Led puissants, d'un détecteur d'obstacles à ultrasons, de freins à disque hydrauliques tant à l'avant qu'à l'arrière et d'un système de suspension breveté inédit agissant sur toute la longueur du véhicule. A noter aussi la présence d'un chargeur pour y connecter son smartphone ainsi que la possibilité de la personnaliser grâce à un nom ou un logo imprimé sur le plateau et la colonne de direction.

Quant à l'application dédiée à la trottinette, elle permet de la déverrouiller par lecture d'empreinte digitale, de télécharger des données d'utilisation, de recevoir des notifications concernant une batterie faible ou un mouvement suspect causé par des tiers. Elle est en effet équipée d'un GPS permettant de la localiser à tout moment. Étant donné son prix, mieux vaut en effet éviter de se la faire voler !