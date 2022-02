Pourquoi cette tempête s'appelle-t-elle Eunice? Et pourquoi la Belgique a-t-elle proposé Jean-Louis dans les futurs noms?

La tempête qui passe sur la Belgique (et une partie de l’Europe de l’Ouest) ce vendredi porte un petit nom : Eunice. Mais d’où vient-il ? Comment les instituts météorologiques choisissent le prénom des tempêtes et des cyclones ?

La nomenclature des tempêtes en Europe est décidée par trois groupes de pays : celui du Nord-Ouest de l’Europe (Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas), celui de l’Europe du Sud-Ouest (France, Belgique, Luxembourg, Espagne et Portugal), auxquels se sont ajoutés cette saison les groupes "Méditerranée orientale" (Grèce, Chypre et Israël) et "Méditerranée centrale" (Italie, Croatie, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord et Malte).

Evelyn ou Eunice ?

Chaque groupe décide, pour la saison hivernale, d’une liste de prénoms à attribuer aux tempêtes qui pourraient se déclarer. Cette liste se fait par ordre alphabétique, et doit alterner les prénoms féminins et masculins. Par exemple, dans le groupe d’Europe du Sud-Ouest, où figure l’Institut Royal météorologique (IRM), la liste propose Aurore (féminin), Blas (masculin), deux noms qui ont déjà servi cette année, puis Celia, Diego, Evelyn… En Europe du Nord-Ouest, c’est plutôt Arwen (féminin), Barra (masculin), Corrie, Dudley… et donc Eunice. Le Met Office, l’institut britannique, avait notamment demandé aux citoyens de faire des propositions de prénoms, et avait reçu des milliers de réponses.