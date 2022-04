Pourquoi cette robe de mariée fait le buzz sur les réseaux sociaux ?

Habitante de Los Angeles, Kiara Brokenbrough connaît une certaine notoriété aux Etats-Unis parce qu'elle n'a dépensé que 500 dollars pour sa cérémonie de mariage, tout compris. Une histoire révélée par l'émission Good Morning America, qui a surtout mis l'accent sur le budget consacré à la robe de mariée de la "bride-to-be", à savoir seulement 47 dollars.

Surprenant mais possible grâce au détaillant chinois Shein, qui propose aujourd'hui tout le nécessaire (robe, voile et diadème) pour être stylée à moindre coût le jour J. Vous l'aurez compris, il est question d'économies et non d'écologie.

Le couple californien a tout mis en œuvre pour dépenser le moins d'argent possible pour célébrer son union. Exit buffets, boissons et salle de mariage, particulièrement onéreux, place à une cérémonie en extérieur (sur un emplacement gratuit) à la bonne franquette avec un nombre d'invités limité. L'important était de convoler dans les meilleures conditions possibles, sans fioritures. Un pari relevé haut la main puisque la cérémonie n'a coûté que 500 dollars, tenues comprises.