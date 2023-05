Depuis quatre générations, la famille Jolly cultive des fraises dans les Vergers de Micolombe. "Le père Ferdinand, était contre ce projet éolien lorsqu’il était bourgmestre et je ne comprends pas pourquoi, aujourd’hui, il accepte de bétonner ses terres", explique Sabine Bourgoing. Cette dernière avoue que c’est un peu un amalgame, mais "c’est le seul petit combat que je peux mener actuellement, car je ne peux pas prendre un petit pic à glace et démolir le pied des éoliennes si elles sont construites".

Alors elle agit : "J’ai donc décidé de ne plus acheter leurs fraises qui sont délicieuses". Un autre habitant qui a sa maison à 600 mètres des futures éoliennes s’inquiète des nuisances sonores et de la décote de sa maison. Une autre dame, s’inquiète de savoir si les lièvres faisans et les hérons resteront là où ils sont habitués.