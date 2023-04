Pourquoi certains continents sont-ils rouges sur ces images de la Terre prises par un satellite indien ?

Le nouveau satellite indien EOS-06 a dévoilé des images très surprenantes de la Terre. Mais pourquoi y a-t-il autant de zones rouges sur certains continents ?

Les images reprennent tous les continents sur des photos plutôt surprenantes mais malgré tout très belles dont le but est, avant tout, de récolter des informations sur la couverture végétale.

Dans un communiqué, l’ISRO explique avoir utilisé 300 Go de données pour créer une image de fausses couleurs qui combine 2939 photos prises entre le 1er février et le 15 février 2023. Les couleurs ne sont pas réalistes et considérées comme "fausses" car les images de la Terre sont capturées dans 13 longueurs d’onde qui ne sont pas observables naturellement par l’œil humain.