Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours en retard ?

Selon plusieurs études, certains types de personnalité auraient davantage tendance à être moins ponctuels que d’autres.

Ce n’est donc pas que de la mauvaise volonté ou de l’irrespect.

Quels types de personnalités sont en cause ?

Il y a d’abord les extravertis optimistes. Votre optimisme vous fait croire sincèrement que vous pouvez tout gérer dans votre emploi du temps surchargé. Évidemment, si on fait trop de choses en même temps, on sera toujours en retard pour quelque chose.

Ensuite, les extravertis sociables et bavards, eux, font durer leurs réunions ou leurs rendez-vous au-delà du timing prévu et se mettent encore plus en retard pour leur journée.

Il y a aussi les personnes qui surchargent leur agenda parce qu’elles n’arrivent pas à dire non.

On retrouve ici ceux qui ont une mauvaise estime d’eux-mêmes, disent oui pour faire plaisir, et les perfectionnistes, qui pensent qu’ils doivent toujours en faire plus.

La personne qui n’a pas confiance en elle pourra aussi inconsciemment s’auto-saboter : ayant peur inconsciemment de la réussite professionnelle et/ou des responsabilités associées, elle sera systématiquement en retard à des rendez-vous professionnels importants, par exemple.

Et les perfectionnistes alors, de quels mécanismes il s’agit pour eux ?

Le perfectionnisme est une forme d’anxiété à l’idée de ne pas être parfait ou de produire un travail imparfait et donc de décevoir, ils vont donc aussi avoir du mal à dire non et auront tendance à se surcharger.

En plus, l’angoisse des perfectionnistes les oblige également à revoir leur travail " une dernière fois " à plusieurs reprises et finalement perdre beaucoup de temps.