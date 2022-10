Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à terminer ce qu’elles ont commencé ?

Cela peut être une tentative pour éviter de devoir affronter le réel

Tant que l’on n’est pas parvenu au bout, c’est comme si tout était possible. C’est une façon de se mettre à l’abri des déceptions, de se protéger, d’un point de vue narcissique. On ne rate pas réellement ce qu’on ne finit pas.

L’inachèvement peut être une technique pour éviter la perte

Terminer un projet implique que l’on s’en sépare afin de passer à autre chose. C’est un deuil, parfois difficile. Mais en plus, recommencer autre chose, c’est à nouveau se lancer dans l’inconnu, risquer de rater, de s’épuiser, etc. On cherche donc à l’éviter.

Cela montre la difficulté à gérer son temps

L’ébauche d’un travail est toujours enthousiasmante, on s’emballe, on travaille beaucoup et on en oublie le rythme de travail fixé au départ. On en fait trop puis on s’épuise et on s’arrête. Dès le début, voir de quelle façon on va gérer son temps, en établissant un calendrier et un retro-planning aide beaucoup.