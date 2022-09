Pourquoi ce groupe n’a pas voulu faire la 1ère partie d’Ed Sheeran dans les stades

Le groupe pop rock 1975 a refusé une offre pourtant très lucrative pour assurer les premières parties de la tournée des stades d’Ed Sheeran. Ça peut paraître fou ou prétentieux mais son leader, Matt Healy, s’en est expliqué.

La carrière d’Ed Sheeran est au top et il joue partout à guichets fermés. Ça ferait rêver bon nombre d’artistes d’ouvrir ses concerts ! Mais pas 1975. Dans une interview pour le New York Times, Matt Healy a expliqué : " J’ai tendance à dire non aux trucs pour de l’argent. Je ne sais pas comment vous pouvez écrire ça sans que ce soit grossier ou inapproprié, mais on vient de me proposer une tournée de quatre mois l’année prochaine dans des stades avec le plus grand auteur-compositeur-interprète du monde qui m’aurait rapporté de l’argent que je n’ai jamais vu ni entendu de ma vie."