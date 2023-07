Pourquoi Caroline Margeridon a refusé d’animer "Affaire Conclue" ? Elle répond

Début juin, on apprenait le départ de Sophie Davant à la présentation de l’émission "Affaire Conclue" diffusée sur La Une. Pour lui succéder, le nom de Caroline Margeridon, l’une des acheteuses phares du programme, avait été avancé avant que Julia Vignali ne soit désignée. L’antiquaire nous explique pourquoi elle a refusé la proposition.

Au micro de David Barbet pour l’émission Le 6-8 sur La Une, Caroline Margeridon revient sur la situation qui a fait couler beaucoup d’encre. Si l’annonce du départ de Sophie a été soudaine, Caroline confie avoir été dans la confidence : "Je vous avoue que Sophie et moi on est très amies, j’étais déjà au courant, mais je ne savais pas quelle décision elle allait prendre. Je n’y croyais pas. Je suis très fidèle, je n’aime pas qu’on me quitte."

Dans Le 6/8, elle confirme avoir été approchée par la production afin de la remplacer et explique pourquoi elle a refusé le poste : "Mon nom est sorti plusieurs fois pour remplacer Sophie [Davant] mais quand j’en ai discuté avec les producteurs, je leur ai dit que ce n’était pas possible. Vous allez comprendre pourquoi : rencontrer des gens, je le fais tous les matins quand j’arrive sur l’émission […] mais je ne peux pas leur demander "qu’est-ce que vous m’apporter ?" ou écouter un commissaire-priseur m’expliquer ce que c’est, puisque je le sais."

Le rôle de l’animatrice consiste en effet à faire parler le vendeur sur l’objet qu’il apporte avant de le faire expertiser. Un rôle que Caroline n’aurait pu endosser avec son expérience d’antiquaire :