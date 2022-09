Pourquoi ça grimpe ? Comment on calcule ? Tout comprendre sur l’augmentation du gaz et de l’électricité en 15 questions

Limiter la consommation pour rééquilibrer le marché

C'est une solution que l'Europe tente d'appliquer à court terme, mais qui est plutôt viable à moyen et long terme: la réduction de la consommation. Comme expliqué ci-dessus, les prix actuels sont avant tout le résultat d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. On peut donc tenter de renforcer et diversifier l'offre mais aussi diminuer la demande.

Dans ce cadre, toutes les installations d'énergie renouvelables des particuliers et des entreprises sont une piste, car elles diminuent la demande en augmentant l'énergie directement disponible. Mais la piste de l’isolation est aussi réelle: elle permet non seulement de réduire la consommation individuelle, mais aussi, à large échelle, collective. Or, si on consomme moins, la demande est moins forte et mécaniquement, les prix baissent.