Pourquoi c’est mieux de travailler assis sur une balle que sur une chaise ?

C’est bien connu : rester assis huit heures par jour devant son écran entraîne un mauvais positionnement, des douleurs de dos et de cervicales et une mauvaise circulation du sang. Dans Le 6/8 Helena Roosen vous explique comment pallier ces différents problèmes grâce à la Swiss Ball.

La Swiss Ball est un gros ballon généralement utilisé en fitness pour réaliser différents exercices. En étant assis sur la balle, vous conservez une bonne position avec le dos bien droit et vous ne serez plus tenté de croiser les jambes. En plus, cette balle vous permet de maintenir votre corps en mouvement ce qui améliore la circulation sanguine et fait travailler les muscles du dos, ce qui aura pour effet de diminuer vos douleurs.

Quelle taille de balle choisir ?

Il est indispensable de bien choisir la balle que vous adoptez pour votre position assise. Il faut en effet vérifier la hauteur de la balle et s’assurer que vous pourrez adopter une position confortable et adéquate avec votre bureau en ayant les pieds à plat au sol et les genoux à environ 90°.

Peut-on rester toute la journée dessus ?

L’idéal est de commencer doucement. Commencez par l’utiliser en alternance avec votre chaise de bureau. Au début, 30 minutes par jour suffisent et vous pouvez progressivement augmenter la durée au fil du temps. N’utilisez pas le ballon plus de 2 à 4 heures par jour. Vous pouvez aussi varier votre position assise avec une position debout qui est également très bénéfique pour votre corps.