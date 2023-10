Pourquoi Bruce Springsteen est surnommé “The Boss” et son groupe l' "E-Street Band" ?

L’histoire est racontée dans le livre de Clarence Clemons, "Big Man : Real Life and Tall Tales". Il se souvient que le groupe répétait chez un autre ancien membre, David Sancious qui vivait dans la "E Street" à Belmar, dans le New Jersey. Mais Bruce Springsteen lui a raconté ceci : "De ce dont je me souviens, nous étions dans le bus un soir en train d’essayer de trouver un nom pour le groupe. E Street Band semblait assez simple, cela sonnait bien… David était alors une partie importante du groupe et cela s’est juste présenté." Et le principal intéressé, David Sancious, a également parlé un du nom du groupe avec Asbury Press. "Nous avons effectivement répété là-bas quelques fois, mais pas autant que le mythe qui s’est construit autour de cela. Bruce aimait la sonorité de ce nom alors on l’a gardé. J’ai toujours personnellement considéré comme un véritable honneur qu’il l’ait appelé le E Street Band. Je suis fier de cette association."