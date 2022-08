Pourquoi Booba déclare-t-il la guerre aux influenceurs ?

Depuis plusieurs semaines, le rappeur Booba a déclaré la guerre à l’agente des influenceurs de téléréalité Magali Berdah. Il l’accuse de fraude au CPF et de fraudes sur les réseaux sociaux via le placement de produit et le drop shipping. Queeny a donc décidé de revenir sur cette affaire qui anime les réseaux sociaux depuis quelque temps.

Que s’est-il passé et comment cette histoire a-t-elle commencé ?

La querelle entre Booba et Magali Berdah a commencé à cause d’une “fausse” montre. En décembre 2021, Marc Blata, influenceur spécialisé dans les scoops people, s’en est pris à Booba en affirmant que le rappeur avait porté une fausse montre de la maison d’horlogerie de luxe Richard Mille lors d’un shooting. Cette rumeur a provoqué la colère du “Duc de Boulogne”, qui s’est mis en tête de faire payer Marc Blata en dénonçant son frauduleux business de cryptomonnaies et de trading.

La société de Marc Blata repose sur un principe assez simple, mais surtout très malhonnête. L’influenceur invite régulièrement ses abonnés à le rejoindre sur une boucle de messagerie, où il assure donner les meilleurs conseils concernant des investissements sur des devises étrangères. Mais avant d’avoir accès à cette plateforme privée, les internautes doivent payer 500€ en cliquant sur un lien partagé par le blogueur. En menant son enquête, Booba a découvert que la plupart des personnes qui ont investi de l’argent via cette fameuse plateforme ont perdu quasiment instantanément la totalité des sommes versées.

Et en fouillant un peu plus dans le business des influenceurs, Booba s’est rendu compte que tous étaient plus ou moins liés à Magali Berdah ou plus précisément "Shauna Event".

Magali Berdah a fondé la société Shauna Event en 2016. La particularité de cette société, c’est que les influenceurs qui y sont signés ont un salaire mensuel et doivent donc faire un certain nombre de placements de produits par mois. Et ce sans pouvoir choisir les marques avec qui ils vont collaborer ce qui a donné lieu à pas mal de scandales, des commandes qui n’arrivent jamais, des produits mauvais pour la santé etc.