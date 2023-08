Pourquoi boire de l’eau ou du vin reste un luxe chez nous quand on se rend au restaurant ?

Boire de l’eau ou du vin reste un luxe chez nous quand on se rend au restaurant. Concernant l’eau, le secteur Horeca reste largement défavorable à l’idée de la gratuité. Pire, on vend de plus en plus souvent des demi-bouteilles d’eau à la place des grandes bouteilles pour augmenter son bénéfice et côté vin, ce n’est pas toujours mieux.

Rappelez-vous le projet de rendre l’eau potable gratuite dans les restaurants et les cafés de Wallonie est tombé… À l’eau en mars dernier. Une promesse qui figurait pourtant dans l’accord de gouvernement régional signé en 2019.

Le monde Horeca y était opposé, en raison des difficultés actuelles du secteur. "Pour la majorité des restaurants, offrir l’eau n’est pas envisageable. Différentes campagnes incitent déjà les clients à consommer moins de boissons alcoolisées. Alors si on se prive aussi des petites marges dégagées sur la vente d’eau… Le service est le même. Sans oublier que nous sommes dans une crise économique sans précédent qui impacte la rentabilité de nos établissements", expliquait alors Luc Marchal, président de la Fédération Horeca Wallonie.

Une application recense d’ailleurs plusieurs centaines d’établissements belges qui ont fait ce choix commercial. Mais cette pratique reste marginale chez nous.