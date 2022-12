Pourquoi Bernardo Silva n’a pas célébré le but de Ramos avec ses équipiers ?

Bernardo Silva les mains sur les hanches à une dizaine de mètres de ses équipiers qui fêtent l’ouverture du score de Gonçalo Ramos. L’image est étonnante. Elle n’indique pas tension particulière au sein du vestiaire portugais mais elle révèle le QI football du N.10 de la Seleção.



Sur le terrain Silva se met au service du collectif, tous ses gestes ont un but, un sens. Il en va de même pour sa célébration à l’écart du groupe. Si on se repasse les images, on voit l’ailier de Manchester City se mêler à ses équipiers avant de prendre un peu de recul et de réintégrer l’aire de jeu. Mais pourquoi donc ?



Parce qu’il connaît le règlement tout simplement et en particulier la Loi N.8. Pour que le jeu reprenne, "tous les joueurs, à l’exception de celui qui donne le coup d’envoi, doivent être dans leur propre moitié de terrain". Selon certaines interprétations, les joueurs situés hors du terrain n’empêchent pas de reprendre le jeu. Donc pour éviter le risque de voir la Suisse donner un coup d’envoi rapide et foncer vers un Diogo Costa sans défense, Bernardo Silva est donc rentré à l’intérieur des limites du terrain.



Bernardo Silva est connu pour sa vista et son sens du jeu. On peut rajouter la connaissance du règlement et une certaine ruse à ses qualités. Penser à ce genre de détails dans l’euphorie qui suit un but en Coupe du monde, c’est aussi très fort.



Au final, cette action de l’ancien monégasque est un détail au regard de la large victoire du Portugal contre la Suisse (6-1).