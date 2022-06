Pourquoi avons-nous si chaud quand il fait 37 degrés alors que c’est la température de notre corps ?

Par un raisonnement en apparence logique, on pourrait penser qu’une température extérieure idéale coïncide avec celle de notre corps. En fait, c’est le contraire : quand il fait 37 degrés dehors, nous mourons littéralement de chaud !

L’explication peut être résumée comme ceci : c’est parce que, tout simplement, nous sommes vivants et que le fait même de vivre nous fait produire de la chaleur. En effet, la nature nous a dotés en quelque sorte d’un chauffage central. Comme celui que vous avez dans votre appartement ou votre maison, il se compose de deux parties. D’abord la tuyauterie : chez nous, il s’agit de notre système vasculaire, c’est-à-dire l’ensemble de nos veines et de nos artères. Et puis le thermostat : chez nous c’est l’hypothalamus, qui se trouve dans notre cerveau.

Dès lors, c’est le fait d’être vivant qui fait que nous sommes chauds, en l’occurrence 36,9 degrés. Il suffit de penser à ces séries policières où les médecins légistes peuvent déterminer l’heure de la mort de la victime grâce à la température du corps : comme la personne est décédée, son organisme ne produit plus de chaleur et sa température diminue.