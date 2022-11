Pourquoi avons-nous parfois irrésistiblement envie de danser ?

Pourquoi certaines musiques nous donnent-elles plus envie de danser que d’autres ? C’est une question dont on n’a toujours pas la réponse, nous dit le scientifique Pasquale Nardone. En revanche, on étudie les mécanismes qui favorisent le mouvement de la danse. Explications.

Il est clair que la danse engendre du plaisir chez les êtres humains, mais pourquoi certaines musiques amènent-elles la danse et d’autres pas ?

On sait depuis une étude réalisée en 2018, en Australie et au Canada, que ce sont les rythmes et les très basses fréquences, de l’ordre de 130 Hz, qui incitent à danser. Une coordination, visible à l’électroencéphalogramme, s’installe alors au niveau cérébral. On ne sait pas encore bien pourquoi, mais on n’obtient pas cette synchronisation à hautes fréquences, c’est-à-dire avec des notes plus aiguës.