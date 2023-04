Pourquoi avoir choisi de procéder à des interrogatoires croisés au procès des attentats de Bruxelles ? Qu'est-ce que cela change ?

C'est une nouvelle étape qui s’ouvre au procès des attentats de Bruxelles. Après le témoignage des victimes, place aujourd’hui aux accusés. Alexandre Wilmotte, avocat des parties civiles, expliquait dans Matin Première le caractère particulier des interrogatoires, notamment l'interrogatoire des neuf accusés en bout de course, après les autres :

" En de nombreuses cours d’assises que j’ai pu faire, je n’ai jamais connu ce cas de figure puisqu’en règle générale, l’interrogatoire des accusés intervient après la lecture de l’acte d’accusation, dressé par le ministère public. Il permet en réalité de connaître les reproches qui sont formulés à l’encontre des accusés et leur interrogatoire consiste à leur permettre de se défendre face aux accusations auxquelles ils sont confrontés. C’est donc effectivement un peu particulier d’avoir ces interrogatoires qui interviennent en bout de course".

Une autre particularité est que les accusés ne seront pas interrogés tour à tour, mais de manière croisée :

"La Présidente, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut effectivement interroger qui elle veut quand elle veut, en fonction de la situation qui se pose et de ce qui est sujet à questions. En règle générale, on intervient au fur et à mesure puisque dans l’acte d’accusation, vous avez un ordre parmi les accusés, et en général on va du premier au dernier. Ici, vraisemblablement, il s’agira d’aborder les différentes thématiques, peut-être pour permettre aussi aux jurés de s’y retrouver puisque, on le sait, ils devront répondre à beaucoup de questions qui leur seront posées. Et donc, en fonction de cela, il y a peut-être aussi une structuration à avoir puisque c’est un procès d’envergure, avec un ensemble important d’accusés".

Cet interrogatoire croisé des accusés devrait durer deux semaines.