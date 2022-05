Pourquoi avez-vous plus envie de fleurs en mai ?

Rose, rouge, blanche, orange, en bouquet, en montage, les fleurs nous touchent en plein cœur. Certaines nous éblouissent alors que d’autres charment notre odorat. Le mois de mai vous inspire-t-il particulièrement pour la déco de la maison, des terrasses et jardins ?

Autrement dit, achetez-vous plus aisément de fleurs en mai ?

Nous avons posé la question à Lucie Knecht, fleuriste à Enghien.

" Lorsqu’il fait beau, les clients achètent plus facilement des fleurs ".

L’envie de garnir le jardin, la terrasse, les balconnières et la maison booste les ventes. Mai marque aussi le retour de fleurs comme la pivoine et de l’hortensia qui attirent les regards et attisent les envies.

La crise sanitaire a dopé les ventes.

Cela fait quatorze ans que cette passionnée façonne des bouquets et crée de somptueuses décorations en tous genres. Il y a un peu plus de trois ans, elle a ouvert sa boutique à Enghien.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ventes n’ont pas été altérées pendant la crise sanitaire. " Les gens avaient sans doute envie de se faire plaisir et de se réconforter avec des fleurs ". Contre toute attente, les recettes de la fleuriste ont été bonnes.

Par conséquent, Lucie n’a pas vraiment ressenti les effets de la crise.

Et même si la situation reste positive pour elle, la fleuriste craint quelque peu les effets secondaires de la hausse du coût de la vie.

Le langage des fleurs

Comme on les devine aisément les fleurs ont leur langage : un amoureux optera pour les roses rouges. Pour un décès, on ira choisira des tons pastel, pour un anniversaire, on offrira un bouquet aux tons chauds, …

La clé du bonheur

En Belgique, certaines fleurs portent particulièrement bonheur : la rose blanche et le muguet. Comme elle les manipule au quotidien, la fleuriste confirme, sourire aux lèvres, qu’elle détient plusieurs clés du bonheur !