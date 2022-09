Pourquoi Antoine Griezmann ne joue que 30 minutes par match avec l’Atlético de Madrid ?

Si la situation embête logiquement un FC Barcelone en quête d’argent, l’Atlético de Madrid n’est pas vainqueur à 100% pour autant. Les Colchoneros doivent en effet se passer des services à plein temps d’un de leurs meilleurs joueurs. Diego Simeone le reconnaissait lui-même après le match de mardi contre le Bayer Leverkusen. "Quand Griezmann est sur la pelouse, l’équipe joue mieux", affirme-t-il.

Griezmann – qui a assuré récemment être "en pleine forme" – comptabilise une moyenne de 27 minutes jouées par match cette saison. Auteur d’un but en Ligue des Champions (pour offrir la victoire à l’Atléti contre Porto dans les arrêts de jeu) et de deux buts en Liga, le Français présente une moyenne enviable d’un but toutes les 64 minutes jouées.

Grizou ronge donc son frein sur le banc des Catalans et attend désormais une issue favorable au dossier avec, peut-être, un accord à l’amiable entre les deux clubs à l’horizon.