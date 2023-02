Pourquoi Angry Bird est retiré du Play Store de Google ?

Rovio, le studio finlandais qui a touché le jackpot en créeant la franchise Angry Birds en 2009, a annoncé sur son compte Twitter que le premier volet des aventures de Red et des autres oiseaux en colères ne sera plus disponible sur le Play Store de Google.

Bye bye Android

Selon Rovio, la présence du jeu aurait un impact négatif sur les ventes des autres volets. En d’autres termes, Rovio Classics: Angry Birds (comme l’a été renommé le jeu il y a quelques années), ne rapporte pas assez. Logique, quand on sait que l’application ne coûte que 1,19 euro, tandis que les autres épisodes contiennent des micro-transactions, bien plus rentables pour le studio.

Si vous avez payé et téléchargé Rovio Classics: Angry Birds sur votre appareil Android, vous pourrez continuer d’en profiter. Pour les autres, il faudra se rabattre sur les autres titres, comme Angry Birds 2, Angry Birds Friends, et Angry Birds Journey. “Nous comprenons que c'est une triste nouvelle pour de nombreux fans, ainsi que pour l'équipe qui a travaillé dur pour faire de Rovio Classics : Angry Birds une réalité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les fans d'Angry Birds qui ont montré leur amour de la marque et de ce jeu depuis le début”, a déclaré le studio sur Twitter.

Rovio joue à cache-cache sur l’App Store

Si vous êtes sur iOS, bonne nouvelle, le jeu ne devrait pas disparaître. Une version est proposée au sein de l’abonnement Apple Arcade (baptisée Angry Birds Reloaded). Tandis que la version “normale” du jeu, Rovio Classics: Angry Birds, sera toujours disponible, mais sous le titre Red’s First Flight (le premier vol de Red). Soit un moyen détourné pour Rovio d’enterrer le jeu dans les résultats de recherche et de mettre en avant les autres jeux plus récents de la franchise.