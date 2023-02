Pourquoi "Alibi.com 2" terrasse-t-il "Astérix" au box-office ? Les explications d’Hugues Dayez

Lacheau réalise, coscénarise et interprète le rôle principal. Le scénario de la rencontre entre deux familles fait terriblement penser à Meet The Fockers de Ben Stiller. Lacheau a été biberonné "par les comédies américaines et l’humour pipi caca des premiers films des frères Farrelly comme Dumb & Dumber" précise Hugues Dayez. Et justement, les films du réalisateur et comédien français marchent en francophonie car "il n’est pas dans la comédie de dialogues façon comique français à l’ancienne : il a une espèce de rythme échevelé où les très mauvais gags s’enchaînent avec quelques bons gags perdus dans la masse".

Le jeune public est déjà acquis puisqu’il a grandi avec les mêmes références cinématographiques américaines. "La critique est assez bienveillante par rapport au film" constate le journaliste cinéma de la RTBF, pour une raison bien précise : son capital sympathie. "Il n’y a pas d’arrogance […] contrairement à Aladin et Alad’2 de Kev Adams ou non seulement c’était atroce, mais en plus c’était arrogant". Hugues Dayez ajoute : "On est avec un public populaire qui n’est absolument pas cinéphile, qui veut simplement une bonne tranche de rigolade". Entre Astérix et Alibi.com 2, l’un sombre car "il piétine un trésor national (NDLR : et que le public est plus diversifié, mélangé entre le public familial et qui est bédéphile)", l’autre "ne piétine rien du tout : même s’il y a des gags loupés ou lourdingues, personne ne lui en voudra". En outre, la Bande à Fifi cultive un humour totalement inoffensif, loin des blagues douteuses de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu.