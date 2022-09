Pourquoi Alfred Hitchcock appréciait-il particulièrement de faire tourner Grace Kelly ?

Jean-Luc Godard, décédé ce 13 septembre, était le cinéaste le plus célébré et le moins regardé en France : comment expliquer ce paradoxe ? Redécouvrir une version étonnante de Modern Love de David Bowie, grâce à qui ? Les Pink Floyd vendent leur catalogue, qui sera le plus offrant ? John Lasseter, poussé vers la sortie chez Pixar, est-il en train de rebondir avec Luck ? Même s’il est en couple avec Carey Mulligan, comment l’artiste Marcus Mumford est-il aussi en solo ? Disparue il y a 40 ans, Grace Kelly s’entendait comme larron en foire avec Alfred Hitchcock, pourquoi ? Le plus bel hommage à Grace est-il celui de Mika ? Et pourquoi la chanteuse espagnole Rosalia est-elle en train de devenir indispensable ?

Réponses dans La semaine des 5 heures.