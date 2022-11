Pourquoi Alanis Morissette n’était-elle pas présente à la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame ?

Elle a commencé par préciser que son problème ne concernait ni Carly Simon, ni Olivia Rodrigo – qui avait d’ailleurs été l’hôte d’intronisation d’Alanis Morissette au Canadian Songwriters Hall of Fame en septembre – ni aucun des autres artistes qui sont apparus dans le cadre de la cérémonie ce week-end, comme Dolly Parton, Janet Jackson et Pat Benatar.

"J’ai passé des décennies dans une industrie où sévit un sentiment anti-femmes généralisé et j’ai toléré beaucoup de condescendance et d’irrespect, de réduction, de rejet, de rupture de contrat, de manque de soutien, d’exploitation et de violence psychologique (et plus encore) tout au long de ma carrière", a-t-elle écrit.

"Je l’ai toléré parce que j’ai décidé que rien ne m’empêcherait de me connecter avec ceux que j’aimais et avec lesquels je suis en osmose", a-t-elle poursuivi. "Je vis pour servir et me connecter avec les gens et donc, au fil des ans, j’ai encaissé à plus d’occasions que je ne peux le compter. Il est difficile de ne pas être affecté, c’est le cas dans n’importe quelle industrie au monde, mais Hollywood est notoirement connu pour son manque de respect à l’égard des femmes."

Bien qu’elle n’ait pas explicitement parlé du sexisme qu’elle aurait subi en travaillant sur cette production, Alanis Morissette a déclaré qu’elle était à un moment de sa vie "où il ne lui est plus nécessaire de passer du temps dans un environnement qui réduit les femmes."

Elle poursuit : "J’ai eu d’innombrables expériences incroyables avec des équipes de production de tous genres tout au long de ma vie. Elles sont si nombreuses et si amusantes. Il n’y a rien de mieux qu’une équipe de personnes diverses qui se réunissent avec une seule mission. Je continuerai à me présenter dans ces environnements avec joie."

L’édition 2022 du Rock and Roll Hall of Fame a permis aux fans d’Eurythmics de retrouver leur groupe préféré sur scène, grâce à leur intronisation par The Edge, le guitariste de U2. Annie Lennox et Dave Stewart se sont retrouvés lors de cette cérémonie de Los Angeles, comme l’ont fait aussi cette année Duran Duran, Eminem, Dolly Parton, Judas Priest, Pat Benatar, Carly Simon ou encore Lionel Richie.