Pourquoi ai-je besoin de grignoter sans arrêt et comment l’éviter ?

Les pensées du genre "je l’ai bien mérité" encouragent par ailleurs les grignotages. Il s’agit alors d’une forme de compensation par rapport à des émotions que l’on refoule ou à du stress, ou pour combler un manque, la solitude. Ces causes sont davantage liées aux personnes qui se privent ou qui remplissent un manque. L’idée est de manger en ayant vraiment envie de manger, pas pour combler une frustration. Et de savourer ce que l’on mange.

Les causes physiologiques

Dans ce cas, c’est le corps qui appelle. Il peut y avoir plusieurs explications. La première, c’est si on ne mange pas assez aux repas. Le corps va envoyer des signaux de faim. Un manque en calories, et/ou un manque en vitamines et minéraux peut affamer le corps, qui va se manifester en réclamant à manger.

Cela crée des comportements pulsionnels.

Ou encore, si on ne mange pas ou pas assez de féculents. Cela entraîne une hypoglycémie – ce qui déjà en soi donne faim – mais ça peut aussi faire baisser la sérotonine dans le cerveau. La sérotonine est un neurotransmetteur qui nous permet d’être heureux, patient et de bonne humeur. Mais quand le cerveau en manque, il se manifeste par des pulsions alimentaires, en particulier pour le sucré ou pour des glucides, comme du pain ou des pâtes. "Et cela crée des comportements pulsionnels" termine Véronique Liesse.