Pourquoi Agoria et Praga Khan plongent dans le Metaverse

" On est potes avec Maurice (ndlr : Praga Khan) depuis 20 ans. Et il a tout vu en 40 ans de tendances tech. On cultive tous les deux une vraie passion pour la musique et la technologie. " poursuit Luc Van Utterbeeck. " Tout a commencé lorsqu’on créé un algorithme de prédiction de talents musicaux. Plus récemment, avec l’arrivée du Web3, des Metaverses et de la Blockchain, on rassemble les pièces du puzzle. ". Promettant aux artistes une rémunération plus juste que les streamings actuels, Meado devrait en pratique ouvrir les portes de son metaverse en 2025. Gageons toutefois que ses live soient bien réels.