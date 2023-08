Pourquoi adopter un chat noir ?

Des études le prouvent, un chat noir a plus de (mal) chance d’être abandonné et a beaucoup moins de chance d’être adopté dans un refuge. Ça vous révolte ? Nous aussi !

Cet été, la situation est particulièrement critique dans les refuges qui se voient débordés par les abandons et ne peuvent plus recueillir de chats. Alors si l’idée vous trotte dans la tête depuis un petit temps et que vous avez bien réfléchi, n’hésitez plus et faites entrer une petite boule de poils aimante dans votre foyer. Et pourquoi pas une petite panthère ?

Les superstitions sont tenaces et de pauvres chats noirs sont maltraités et abandonnés depuis l’Égypte antique du simple fait de leur couleur, qui porterait malchance dans certaines croyances. Nous vous donnons ici les raisons pour lesquelles un chat noir est le meilleur compagnon que vous puissiez trouver.