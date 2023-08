Pourquoi Adé ne veut plus chanter avec ses copains de Thérapie Taxi ?

Vous l’avez découverte sur Tipik avec " Hit Sale " ou encore " Été 90 ". Depuis la séparation du groupe Thérapie Taxi en 2021, Adé poursuit sa route et ne cesse de nous surprendre !

En septembre dernier, la chanteuse a sorti " Et alors ? ", son tout premier album solo à cheval entre pop luxuriante et country futuriste. Album qu’elle a pu défendre cette année dans toute la France et dans les festivals d’été.

On la retrouve d'ailleurs au festival de Ronquières ce vendredi. Avant son passage sur scène, Adé a accepté de répondre à des questions que des enfants lui ont posé : Pourquoi ne veut-elle plus chanter avec ses copains de Thérapie Taxi ? Que ferait-elle si elle perdait sa voix ? Elle nous dit tout !

Adé sera de retour à Bruxelles, le 18 octobre au Cirque Royal !