Pourquoi a-t-on si mal quand on se coupe avec une feuille de papier ?

Enfin, il existe une troisième raison pour expliquer la douleur aigue : cette fois, c’est une question d’hémorragie. Paradoxalement, quand vous vous coupez avec une lame en métal, la coupure sera sans doute plus profonde. Vous allez alors endommager plus de vaisseaux sanguins et il y aura beaucoup de sang.

Pour endiguer ce saignement, l’organisme va générer un phénomène de coagulation qui va boucher la blessure et ainsi diminuer la douleur. Tandis que dans le cas d’une coupure avec une feuille de papier, la blessure sera généralement plus superficielle et une partie de la plaie restera à l’air libre. Ce phénomène va lui aussi exciter d’autant plus les capteurs à la douleur.

Alors la prochaine fois que vous vous couperez avec une feuille de papier, vous n’échapperez peut-être pas à la douleur… Mais au moins, vous comprendrez d’où elle vient !