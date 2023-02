Alors, tout d’abord, le spécialiste fera une anamnèse par rapport à l’histoire de vie du patient, ses antécédents médicaux, etc. Dans beaucoup de situations, il est proposé, si ce n’est déjà fait, d’aller faire un examen clinique chez un.e urologue ou un.e gynécologue. Il faut s’assurer qu’il n’y ait pas un problème plus profond. Ensuite, c’est dans un perpétuel échange, le.a patient.e et le.a sexologue élaborent une stratégie pour résoudre le problème.